El Gobierno anuncia vigilancia constante y posible respuesta ante la volatilidad cambiaria

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, advirtió el viernes 24, durante una reunión de seguimiento del mercado con las principales autoridades financieras, que la volatilidad del mercado de divisas continúa debido al aumento de la incertidumbre global.Según explicó, este panorama está impulsado por las tensiones entre Estados Unidos y China, así como por los riesgos fiscales y políticos en países como Francia y Japón. En este contexto, afirmó que el Gobierno mantendrá una vigilancia constante y responderá de forma oportuna si fuera necesario.Los participantes coincidieron en que la economía coreana muestra señales de recuperación gracias al efecto del presupuesto suplementario, la mejora del consumo interno y unas exportaciones mejores de lo previsto.Asimismo, destacaron la estabilidad del mercado financiero local, con el índice general, el KOSPI, en máximos históricos, impulsado por la entrada de capital extranjero y las expectativas de recuperación del sector de los semiconductores.En cuanto al mercado inmobiliario, el Ejecutivo advirtió sobre signos de sobrecalentamiento y subrayó la necesidad de controlar la demanda y acelerar la oferta de viviendas.