Fallece una víctima del trabajo forzoso durante la ocupación japonesa

Photo : YONHAP News

Kim Han Soo, uno de los coreanos supervivientes del trabajo forzoso impuesto durante la ocupación japonesa de Corea, falleció el miércoles 22 a los 108 años, según informó el Centro para la Verdad Histórica y la Justicia el viernes 24.De acuerdo con dicha entidad, Kim fue obligado a trabajar en los astilleros de Mitsubishi, en la ciudad de Nagasaki, entre agosto de 1944 y 1945. A su regreso a Corea, dedicó su vida a reclamar justicia y a reivindicar la dignidad de las víctimas.En abril de 2019 presentó una demanda contra Mitsubishi Heavy Industries en la que afirmaba que le resultaba incomprensible haber sido trasladado por las autoridades japonesas y sometido a condiciones infrahumanas, tratado "como si fuera un animal".Aunque el tribunal de primera instancia desestimó su demanda, la corte de apelaciones dictaminó en mayo de este año que la compañía debía indemnizarlo con 100 millones de wones, en una sentencia emitida ocho décadas después de los hechos. El caso continúa pendiente ante el Tribunal Supremo.