Lee Jae Myung celebrará reuniones bilaterales con Trump y Xi en el marco del APEC

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 29 de octubre con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Gyeongju, según confirmó la Oficina Presidencial el viernes 24.Para el día 30, Lee tiene previsto reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con otros líderes participantes en el foro. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se desarrollarán la sesión plenaria y los principales debates temáticos del encuentro.La reunión con el presidente de China, Xi Jinping, está programada para la tarde del 1 de noviembre.En cuanto al primer encuentro entre Lee y la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, fuentes gubernamentales señalaron que la agenda continúa en proceso de coordinación.Respecto a la posibilidad de una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, declaró que por el momento no se han registrado avances.Por otro lado, Lee viajará el domingo 26 a Kuala Lumpur (Malasia) para asistir a la cumbre de la ASEAN. Durante su visita, mantendrá una reunión con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, centrada en el fortalecimiento de la asociación estratégica bilateral y la cooperación en la lucha contra los fraudes en línea.