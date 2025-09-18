Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Vivienda y reforma judicial marcan la división al final de la auditoría parlamentaria

Write: 2025-10-24 14:01:09Update: 2025-10-24 14:20:37

Vivienda y reforma judicial marcan la división al final de la auditoría parlamentaria

Photo : YONHAP News

La auditoría parlamentaria ha superado ya su ecuador y avanza hacia su tramo final, marcada por un creciente enfrentamiento político.

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, aseguró que la auditoría ha puesto de manifiesto "la incompetencia y la descoordinación" del Gobierno de Lee Jae Myung, al criticar que desde los ministros hasta los viceministros han "perdido el sentido de responsabilidad, limitándose a excusas y contradicciones".

La formación centró sus ataques en el primer viceministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, Lee Sang Kyung, tras sus polémicas declaraciones sobre el mercado inmobiliario. En una entrevista en YouTube, Lee afirmó que quien intenta comprar una casa ahora "se estresa", pero "puede ahorrar y esperar a que los precios bajen", unas palabras que fueron interpretadas como un comentario insensible hacia quienes afrontan dificultades para acceder a una vivienda debido a las restricciones crediticias.

Ante la oleada de críticas, el viceministro ofreció disculpas públicas a través de YouTube y reconoció que no supo comprender adecuadamente las dificultades de los ciudadanos. Sin embargo, la oposición calificó sus palabras como "una disculpa exprés, al estilo de un vídeo corto de YouTube" y exigió su dimisión.

Mientras tanto, el gobernante Partido Democrático evitó pronunciarse sobre el debate inmobiliario y centró sus críticas en el presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, por su postura cautelosa ante la reforma judicial. Legisladores del oficialismo cuestionaron que, a pesar de defender ahora la independencia del Poder Judicial, Jo no alzara la voz durante el intento del expresidente Yoon Suk Yeol de declarar la ley marcial.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >