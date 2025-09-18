Lee analiza con cautela el impacto del acuerdo arancelario con EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que el Gobierno evalúa con cautela el posible impacto de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos en el mercado financiero del país y que busca una fórmula que permita maximizar los beneficios para ambas partes.Así lo señaló en una entrevista por escrito publicada el viernes 24 por el diario 'The Straits Times', de Singapur. El medio destacó que Lee intenta identificar puntos de convergencia con la Casa Blanca antes de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para el 29 de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, aunque se muestra prudente ante la idea de fijar un plazo artificial para cerrar un acuerdo.Estas declaraciones reafirman la posición expresada previamente por el mandatario en una entrevista con la cadena CNN, en la que subrayó que su Ejecutivo no pretende apresurar la conclusión del pacto arancelario con motivo de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).