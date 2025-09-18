El Ejército confirma una breve incursión de soldados norcoreanos armados en la frontera

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas han confirmado que el pasado 19 de octubre dos soldados norcoreanos armados cruzaron brevemente la Línea de Demarcación Militar (MDL), horas después de que un militar del Norte desertara hacia el Sur.Según fuentes castrenses, la incursión se produjo entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, tras la deserción registrada alrededor de las 7:00 de la mañana. Los dos militares norcoreanos, equipados con fusiles, fueron detectados a unos 200 metros de un puesto de guardia del Ejército surcoreano y se presume que integraban una unidad de persecución enviada para capturar al desertor.En respuesta, las tropas surcoreanas emitieron advertencias por altavoz y realizaron disparos de advertencia conforme al protocolo, tras lo cual los soldados norcoreanos se retiraron al norte de la línea.El Estado Mayor Conjunto había informado inicialmente de que no se habían detectado "movimientos inusuales" del Ejército norcoreano tras la deserción. Sin embargo, los nuevos reportes confirman que se produjo una breve violación de la frontera por parte de efectivos armados.Las Fuerzas Armadas explicaron que no divulgó de inmediato la información porque, al existir un lapso de más de cinco horas entre la deserción y la incursión, no estaba claro si los dos soldados formaban parte del grupo de persecución.