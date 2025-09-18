Menú principal Ver contenido

Sábado nublado con lluvias en algunas regiones

Write: 2025-10-24 14:49:16Update: 2025-10-24 15:53:24

Photo : YONHAP News

El sábado 25 se prevé un cielo mayormente nublado en todo el país, con lluvias en la zona oriental de la provincia de Gangwon y en el sureste, incluida la región de Gyeongsang, así como en las ciudades de Busan, Daegu y Ulsan.

Las temperaturas oscilarán entre 9ºC y 16ºC por la mañana, y entre 16ºC y 23ºC por la tarde.
 
Aunque el fin de semana se mantendrá sin un frío significativo, a comienzos de la próxima semana se espera un notable descenso térmico, con mínimas en Seúl que podrían bajar hasta los 2ºC o 3ºC, lo que marcaría el regreso del frío típico de comienzos del invierno.
