La Armada alerta de un aumento de la actividad naval china en el mar Amarillo

Photo : KBS News

La Armada ha alertado de un incremento de la actividad naval de China en aguas próximas a la Zona Marítima Provisional (PMZ) del mar Amarillo.Durante la auditoría parlamentaria celebrada el jueves 23 ante la Comisión de Defensa Nacional, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Kang Dong Gil, denunció que China no está respetando el derecho internacional en la zona. Según explicó, el país vecino cuenta con tres flotas, de las cuales dos operan en áreas cercanas a la península coreana, y el número de buques desplegados, así como el nivel de actividad, ha aumentado considerablemente desde el año 2000.Kang subrayó que, a diferencia de las autoridades chinas, Seúl debe afrontar simultáneamente las amenazas de Pyongyang y de Beijing con una flota relativamente más reducida. Por ello, se han desplegado no solo buques de combate, sino también embarcaciones de desembarco y unidades de apoyo logístico.El jefe naval destacó que la Armada continúa vigilando estrechamente los movimientos de las fuerzas chinas y mantiene una comunicación constante con Beijing a través de la línea directa establecida entre ambas marinas.