Park Chan Wook e Lee Byung Hun son galardonados en el Festival de Cine de Newport Beach

El director Park Chan Wook y el actor Lee Byung Hun fueron reconocidos en el Festival de Cine de Newport Beach, celebrado en California, por su trabajo en la película "No Other Choice".Park Chan Wook recibió el premio Global Impact, destinado a figuras que han dejado una huella significativa en la industria cinematográfica mundial. Por su parte, Lee Byung Hun fue distinguido con el Artist of Distinction, que premia a intérpretes por actuaciones sobresalientes.Con estos galardones, ambos se han convertido en los primeros coreanos en ser distinguidos en este certamen, que celebra su 25ª edición y está considerado uno de los principales eventos de cine independiente de la costa oeste de Estados Unidos.El largometraje "No Other Choice" ha cosechado una excelente acogida en Norteamérica y este doble reconocimiento supone un impulso clave para su campaña de cara a los próximos Premios Óscar.