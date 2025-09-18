El KOSPI marca un nuevo máximo histórico

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, volvió a batir récords el viernes 24 al superar durante la barrera de los 3.950 puntos por primera vez en su historia y culminó en 3.941,59 puntos, un 2,50% más que en la jornada anterior. Con ello, el indicador estableció nuevos máximos tanto intradía como de cierre.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó al alza, con un incremento del 1,27%, hasta situarse en 883,08 puntos.El repunte estuvo favorecido por el optimismo en los mercados internacionales, después de que la Casa Blanca confirmara una próxima reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. El anuncio contribuyó a reducir la incertidumbre global y a impulsar a Wall Street, que finalizó la víspera con ganancias generalizadas.En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 2,5 unidades y se cotizó en 1.437,1 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.