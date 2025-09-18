Lee presentará la Visión de la Asociación Estratégica Integral en la cumbre de la ASEAN

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung asistirá el lunes 27 a la cumbre de la ASEAN, que se celebrará en Kuala Lumpur (Malasia). Durante el encuentro, presentará una iniciativa destinada a impulsar el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Corea y el bloque regional.Según fuentes gubernamentales, Lee tiene previsto exponer la denominada Visión de la Asociación Estratégica Integral, cuyo objetivo es consolidar al país como un actor comprometido con el apoyo a la juventud de la ASEAN, un trampolín para el crecimiento impulsado por la innovación y un socio para la paz y la estabilidad en la región.El mandatario también participará en la reunión ASEAN+3, en la que intervienen Corea, China y Japón, con el fin de abordar soluciones conjuntas a los desafíos financieros y a los problemas de seguridad alimentaria.De forma paralela, mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, para analizar respuestas coordinadas ante el reciente aumento de los delitos de estafa.Antes de regresar a Seúl la noche del mismo día, Lee tiene previsto celebrar además una cumbre con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la ASEAN.