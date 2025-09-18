Trump expresa su deseo de reunirse con Kim Jong Un en Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y volvió a referirse a Corea del Norte como "potencia nuclear".Según informó la agencia AFP, Trump declaró a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Asia que considera a Pyongyang una "clase de potencia nuclear", al ser preguntado sobre si aceptaría la condición impuesta por el régimen para reanudar el diálogo: ser reconocido oficialmente como Estado poseedor de armas atómicas.No es la primera vez que utiliza este término para referirse al país. Ya lo hizo el pasado 20 de enero, durante su investidura, y nuevamente en marzo, cuando situó a Corea del Norte en una categoría similar a la de India o Pakistán.Respecto a la posibilidad de mantener un encuentro con Kim, el mandatario estadounidense aseguró que el dirigente norcoreano está al tanto de su inminente viaje a la región y que, por su parte, le gustaría celebrar una reunión. Estas declaraciones se interpretan como un intento de persuadir de manera indirecta a Pyongyang para acordar una cumbre bilateral durante la visita de Trump a Corea del Sur, prevista entre el 29 y el 30 de octubre.