Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha aclarado que la expresión "potencia nuclear", empleada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a Corea del Norte no supone su reconocimiento formal como tal, sino que constituye una mera descripción de la realidad norcoreana, en especial del nivel de sofisticación de su arsenal atómico.Un funcionario de la Presidencia señaló el domingo 26 que las recientes declaraciones de Trump aluden al incremento de la capacidad nuclear del régimen norcoreano. Sin embargo, no implican que el mandatario estadounidense reconozca a Pyongyang como un Estado nuclear.En relación con los debates sobre comercio y aranceles, la misma fuente interpretó la intervención de Trump, en la que afirmó que Seúl y Washington están a punto de ultimar las negociaciones, como una retórica destinada a expresar su deseo de alcanzar cuanto antes un acuerdo definitivo. Aclaró que, aunque las conversaciones entre ambos países avanzan, aún se desconoce cuándo concluirán y subrayó que lo más importante no es el momento, sino los resultados, que deberán ser satisfactorios para todas las partes.