Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "falta poco" para que culminen las negociaciones sobre comercio y aranceles con Corea del Sur.Según informó la Casa Blanca, el mandatario inició el viernes 24 (hora local) un nuevo viaje por Asia, con paradas previstas en Malasia, Japón y Corea del Sur. Durante el vuelo, Trump se refirió a las conversaciones comerciales en curso y aseguró que, si Seúl está preparado para firmar el acuerdo, Washington también lo estará.Sus declaraciones coinciden con las realizadas por un alto cargo de su Administración el día anterior, quien señaló que EEUU desea concluir cuanto antes las negociaciones, siempre que Corea del Sur acepte los términos considerados adecuados por la Casa Blanca.