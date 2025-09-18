Lee Jae Myung admite el estancamiento en el debate con EEUU sobre inversiones

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha reconocido que las negociaciones entre Corea y Estados Unidos se encuentran estancadas en torno a los 350.000 millones de dólares que empresas coreanas se comprometieron a invertir en territorio estadounidense a cambio de una reducción arancelaria.En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, publicada el domingo 26 (hora local), Lee explicó que ambos Gobiernos todavía no han logrado armonizar sus posturas respecto a la gestión de las inversiones, los sectores específicos a los que se destinarían, el calendario previsto ni el reparto de beneficios y pérdidas. En este sentido, subrayó que es natural que la Casa Blanca busque proteger sus intereses y maximizar sus beneficios, aunque insistió en que ello debe hacerse sin causar perjuicios a la contraparte, en este caso Corea y su economía.El mandatario admitió que existen discrepancias, pero recalcó que las conversaciones continúan y que su prolongación no debe interpretarse como un fracaso.Las declaraciones de Lee contrastan con las de su homólogo estadounidense, quien antes de partir de Washington hacia Asia anticipó que las negociaciones con Corea estaban próximas a concluir.