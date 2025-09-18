Corea busca fortalecer la cooperación con América Latina en la red de suministros

Photo : YONHAP News

El ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, adelantó que Corea reforzará la cooperación con América Latina en el ámbito de las redes de suministro.Koo, que también ejerce como vice primer ministro, asistió el lunes 27 a la séptima Cumbre de Negocios Corea–América Latina, celebrada en Seúl, donde destacó las amplias oportunidades de colaboración entre los países latinoamericanos —que concentran cerca del 30% de las principales reservas minerales del mundo— y Corea, que cuenta con un elevado nivel tecnológico en la producción de automóviles, baterías y semiconductores.Asimismo, subrayó los proyectos conjuntos que podrían impulsarse en el sector energético, combinando los recursos naturales de Latinoamérica con la capacidad coreana para la construcción y operación de infraestructuras relacionadas.En este sentido, el ministro se comprometió a fortalecer la cooperación entre el Gobierno surcoreano y el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que podría facilitar la financiación de iniciativas de inversión y desarrollo conjunto.