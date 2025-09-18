Lee se reúne con la comunidad coreana en Malasia antes de la cumbre de la ASEAN

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung prometió el lunes 27 un mayor apoyo a la seguridad y a la protección de los derechos de los coreanos residentes en el extranjero, en vísperas de su participación en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur (Malasia).En la primera jornada de su visita oficial de dos días, Lee reafirmó su compromiso con las comunidades coreanas en el exterior durante un encuentro con representantes locales celebrado en la capital malasia.El mandatario destacó que la pregunta "¿Eres coreano?" puede interpretarse de diversas maneras: en algunos casos denota admiración o un deseo de estrechar lazos, mientras que en otros puede reflejar distancia o falta de familiaridad.En este sentido, subrayó que muchos coreanos en el extranjero expresan preocupación por el futuro de Corea del Sur y aseguró que su Gobierno trabajará para aliviar esas inquietudes.Lee añadió que el Ejecutivo impulsará reformas institucionales con el fin de garantizar que los ciudadanos surcoreanos residentes fuera del país puedan ejercer plenamente sus derechos, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar el sistema de votación en el exterior.