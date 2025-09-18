El presidente celebra el acuerdo de tregua entre Camboya y Tailandia

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung expresó el lunes 27 su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego firmado entre Camboya y Tailandia.En una publicación en redes sociales difundida durante su viaje a Malasia, donde se encuentra para participar en la cumbre de la ASEAN, el mandatario calificó de "excelente noticia" la tregua alcanzada entre ambos países y manifestó su esperanza de que contribuya a reforzar la paz en la región.Asimismo, destacó que el acuerdo ha sido posible gracias a los esfuerzos diplomáticos de numerosas personalidades, entre ellas el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, anfitrión de la cumbre de la ASEAN de este año.El entendimiento fue suscrito en Kuala Lumpur, donde se celebra la reunión de líderes del bloque regional, durante un encuentro entre el primer ministro camboyano, Hun Manet, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, en presencia de Trump.