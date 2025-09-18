BTS anticipa nuevo disco y gira mundial para 2026

Photo : YONHAP News

La banda BTS prepara para 2026 el lanzamiento de un nuevo disco, así como una gira mundial, ahora que todos sus integrantes han completado este año el servicio militar obligatorio en Corea, según informó la agencia Bloomberg el domingo 26.Citando a fuentes de la industria del entretenimiento coreano, la agencia informó que BTS planea ofrecer 65 conciertos, más de treinta de ellos en ciudades de Norteamérica, y que el nuevo álbum llegaría a finales de marzo. La última vez que los siete miembros del grupo compartieron escenario fue en Las Vegas, en abril de 2022.Sin embargo, la agencia Big Hit Entertainment, la compañía que representa a BTS, matizó que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto al inicio ni al formato de la futura gira, ni tampoco sobre la envergadura de las presentaciones.