Gyeongju refuerza al máximo la seguridad de cara a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

La ciudad de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ha reforzado al máximo las medidas de seguridad, especialmente en los alrededores de los lugares por los que transitarán los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán al encuentro, como la estación de tren de Gyeongju y el Complejo Turístico de Bomun.Los principales puntos de vigilancia incluyen los hoteles donde se alojarán los participantes y el Centro de Convenciones Internacional Hwabaek, escenario de las sesiones oficiales de la cumbre. En este último, se ha instalado un vallado perimetral para bloquear el tránsito de peatones y vehículos no autorizados.Además, se ha desplegado un elevado número de agentes, entre ellos policías, bomberos y especialistas en explosivos de la Guardia Costera, con el fin de responder ante cualquier imprevisto. La Agencia Nacional de Policía ha movilizado cerca de 18.500 efectivos, además de recursos como sistemas antidrones, vehículos blindados y helicópteros para reforzar la seguridad aérea y terrestre.