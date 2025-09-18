El Partido Democrático propone una tregua política durante la cumbre del APEC

Photo : KBS News

El oficialista Partido Democrático ha propuesto poner fin a las riñas políticas durante la celebración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Su líder, Jung Chung Rae, declaró el lunes 27 que será una semana de importantes actividades diplomáticas e instó a la clase política a dejar a un lado sus diferencias, aunque sea temporalmente, para contribuir al éxito del encuentro. Además, subrayó que la atención internacional no solo está puesta en el APEC, sino también en Corea del Sur y en la situación política, económica y social del país.Jung enfatizó que, por ello, los dirigentes deben asumir su responsabilidad y apoyar la buena organización del evento. Recordó que, en décadas anteriores, los principales partidos coreanos acordaron treguas similares con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la Copa Mundial de la FIFA 2002 y durante la crisis financiera de 1998.