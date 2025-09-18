La ministra de Exteriores norcoreana visita Rusia y Bielorrusia

Photo : YONHAP News

La ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, realizará un viaje oficial a Rusia y Bielorrusia, según informó el domingo 26 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).Choe visitará Moscú casi un año después de haberse reunido en la capital rusa con su homólogo, Serguéi Lavrov, y con el presidente, Vladímir Putin, en noviembre del año pasado. Según diversas fuentes, el objetivo del viaje podría ser coordinar una eventual visita del líder norcoreano, Kim Jong Un, a Moscú.La ministra también tiene previsto trasladarse a Bielorrusia, aunque el medio estatal no precisó las fechas ni los asuntos que se abordarán en esa parte de la gira. El anuncio ha suscitado atención internacional, ya que su agenda podría coincidir con la visita a Corea del Sur del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.