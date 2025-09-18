Photo : YONHAP News

Fuentes de la Oficina de Seguridad Nacional afirmaron que el presidente Lee Jae Myung no considera imprescindible que Corea del Sur participe en todos los contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte.La tercera subdirectora de este organismo dependiente de la Oficina Presidencial, Oh Hyun Joo, declaró el lunes 27 que cualquier forma de interacción entre Pyongyang y Washington supondría un primer paso hacia la reanudación del diálogo con el régimen norcoreano.No obstante, respecto a las especulaciones sobre una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, señaló que es poco probable que llegue a concretarse. Añadió que, en cualquier caso, si se celebrara un encuentro sorpresa como el de 2019, Seúl estaría preparado para gestionarlo.Sobre la cuestión de si Lee intervendría en un eventual contacto imprevisto, Oh puntualizó que dicha participación no es imprescindible.