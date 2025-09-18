Lee promueve la cooperación con la ASEAN y la lucha transfronteriza contra el crimen

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung, durante su visita oficial en Malasia, afirmó que Corea y la ASEAN son "vecinos comprometidos" a superar juntos los desafíos comunes, por lo que abogó por reforzar la cooperación bilateral.El mandatario intervino el lunes 27 durante la cumbre de la ASEAN, celebrada en Kuala Lumpur, donde recordó que el bloque regional constituye el tercer mayor socio comercial de Corea y uno de los principales destinos de su apoyo a países en vías de desarrollo. En este sentido, destacó la inversión coreana en el futuro de los Estados miembros y subrayó los 8.500 millones de dólares destinados hasta la fecha a través de su programa de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).Lee puso en valor la asociación estratégica integral que su Gobierno estableció el año pasado con la ASEAN, así como la cumbre especial con el bloque regional que Corea acogerá en 2029. Además, presentó su visión para impulsar y consolidar aún más la relación bilateral.El dirigente hizo también un llamamiento a intensificar la lucha contra el crimen transfronterizo, garantizar la seguridad marítima y mejorar la gestión de desastres naturales y de origen humano. Alertó especialmente sobre el auge del crimen organizado en zonas fronterizas, donde jóvenes de diversas nacionalidades se convierten en víctimas. Asimismo, aseguró que Corea redoblará sus esfuerzos para combatir los delitos que traspasan fronteras en colaboración con la Aseanapol, que agrupa a las organizaciones policiales de los países miembros.