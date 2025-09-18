El fiscal especial registra el domicilio del ex primer ministro Hwang Kyo Ahn

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Suk, encargado de la investigación sobre la ley marcial del 3 de diciembre de 2024 y el presunto intento de rebelión atribuido al expresidente Yoon Suk Yeol, inició en la mañana del lunes 27 un registro en el domicilio del ex primer ministro Hwang Kyo Ahn.La diligencia se produjo después de que un grupo civil presentara una denuncia por instigación pública, al acusarle de haber amenazado a magistrados del Tribunal Constitucional e incitado a la violencia y a la rebelión en marzo pasado, con el objetivo de interferir en la emisión del dictamen final sobre la destitución de Yoon.Hwang, figura influyente de la derecha coreana, ejerció como primer ministro entre junio de 2015 y mayo de 2017, durante el mandato de la expresidenta Park Geun Hye.