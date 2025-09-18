La temperatura caerá hasta los 2ºC el martes en Seúl

Photo : YONHAP News

El martes 28 se prevé un ambiente casi invernal por la mañana, que se prolongará hasta el miércoles, debido a la entrada de corrientes frías procedentes del norte en la atmósfera de la península coreana. En Seúl, la temperatura descenderá hasta los 2ºC, mientras que a nivel nacional las mínimas oscilarán entre los –4ºC y los 8ºC, y las máximas entre los 10ºC y los 18ºC.No obstante, la sensación térmica será aún más baja debido a los fuertes vientos.Tras este descenso, se esperan lluvias a partir de la tarde del viernes en la zona central del país.