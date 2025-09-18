Corea y Camboya activarán un equipo especial contra delitos a ciudadanos coreanos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, acordaron el lunes 27 en Kuala Lumpur (Malasia), donde ambos participan en la cumbre de la ASEAN, la creación de un equipo especial destinado a combatir los delitos dirigidos contra ciudadanos coreanos.Según informó la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, el acuerdo prevé la puesta en marcha del equipo en noviembre. Tanto el número de agentes coreanos que serán desplazados a Camboya para realizar investigaciones conjuntas como el método operativo se determinarán próximamente.Kang señaló que el mandatario agradeció la cooperación del Gobierno camboyano en la extradición de ciudadanos coreanos implicados en estafas y en la protección de las víctimas, y que abogó por reforzar la cooperación internacional contra este tipo de crímenes. Hun, por su parte, destacó que las nuevas medidas para hacer frente a la delincuencia transnacional contribuirán a mejorar la seguridad en el país.