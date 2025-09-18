El KOSPI supera por primera vez la barrera de los 4.000 puntos

Photo : YONHAP News

El lunes 27 fue un día histórico para la Bolsa de Corea, al superar el índice general, el KOSPI, los 4.000 puntos por primera vez desde su creación.El repunte se produjo en un contexto de creciente optimismo entre los inversores respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense anuncie próximamente una rebaja de los tipos de interés. En concreto, el KOSPI avanzó un 2,57% en comparación con el viernes de la semana anterior y culminó en 4.042,83 puntos.También registró mejoras el índice tecnológico KOSDAQ, que subió un 2,22% y concluyó en 902,7 puntos, regresando así a niveles por encima de las 900 unidades un año y siete meses después.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que al término de la jornada se cotizó a 1.431,7 wones por dólar, 5,4 unidades menos que en la sesión anterior.