Trump reitera su deseo de reunirse con Kim Jong Un durante su visita a Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su intención de reunirse con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, durante su inminente visita a Corea del Sur.Durante el vuelo que lo trasladaba el lunes 27 de Kuala Lumpur (Malasia) a Tokio (Japón), el mandatario estadounidense señaló que "sería bueno" poder encontrarse con el líder de Corea del Norte. Añadió que, si Kim acepta la propuesta, estaría dispuesto a acudir de inmediato a la cita, ya que se encontrará en territorio surcoreano. Incluso insinuó que podría prolongar su estancia en el país en caso de que surgiera una oportunidad segura para celebrar el encuentro.Trump está actualmente inmerso en una gira por varios países de Asia. Tras su paso por Malasia y Japón, tiene previsto llegar a Corea del Sur para una visita de dos días, del miércoles 29 al jueves 30, en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Desde que se confirmó su itinerario, el presidente estadounidense ha manifestado en varias ocasiones su deseo de reunirse con Kim y ha recalcado que, si este último se muestra receptivo, estaría "más que dispuesto" a mantener una reunión.