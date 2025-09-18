Corea y Malasia ultiman un acuerdo de libre comercio bilateral

Photo : YONHAP News

Corea y Malasia han concluido con éxito las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio bilateral, según anunció la Oficina Presidencial surcoreana el lunes 27 tras la cumbre celebrada ese mismo día entre el presidente Lee Jae Myung y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, informó de que ambos líderes expresaron su satisfacción por la finalización de las conversaciones y manifestaron su deseo de que el nuevo pacto impulse no solo el comercio y las inversiones entre ambos países, sino también la cooperación en sectores estratégicos como la industria digital, la inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras inteligentes y la transición energética.Ibrahim subrayó que Corea es un socio fiable en materia de defensa y expresó su confianza en que los intercambios en este ámbito continúen expandiéndose en los próximos años.Por su parte, Lee pidió el respaldo de Kuala Lumpur a los esfuerzos de Seúl por promover la paz en la península coreana y fomentar la prosperidad regional.