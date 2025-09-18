Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha asegurado que Corea del Norte todavía no ha conseguido desarrollar misiles hipersónicos, pese a los recientes anuncios del régimen en los que afirma haber incorporado este tipo de armamento a su arsenal.Esta valoración procede de declaraciones realizadas por un alto cargo del Departamento de Defensa estadounidense, quien expresó su opinión sobre los supuestos avances norcoreanos en la construcción de misiles hipersónicos. Según explicó, aunque Pyongyang sostiene haber perfeccionado la tecnología necesaria para fabricar y operar proyectiles capaces de desplazarse a velocidades superiores a la del sonido, hasta ahora no ha presentado pruebas verificables que demuestren la efectividad de tales desarrollos.El funcionario añadió que la situación es similar en lo que respecta a la capacidad de reentrada atmosférica de los misiles intercontinentales norcoreanos. Reconoció que el país ha mostrado progresos en la mejora de esa tecnología, pero subrayó que su nivel técnico sigue siendo insuficiente para garantizar un reingreso exitoso.Aun así, instó a mantener una estrecha vigilancia sobre los movimientos del régimen ante la posibilidad de que realice nuevas pruebas con misiles intercontinentales o con vehículos de lanzamiento de satélites (SLV). Además, recordó el reciente acercamiento entre Corea del Norte y Rusia, y advirtió de que el Kremlin prometió apoyo técnico en materia balística a cambio del envío de personal norcoreano para participar en la guerra de Ucrania.