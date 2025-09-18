Washington aboga por reforzar la cooperación con Seúl en el sector naval

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca ha subrayado la necesidad de intensificar la cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos en el sector de la construcción naval, mientras las autoridades de ambos países se muestran cautelosas al referirse a la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial definitivo antes de la cumbre prevista entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Dicha prudencia quedó patente también en las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, realizadas el lunes 27 a bordo del avión que lo trasladaba a Japón. Al ser preguntado si creía posible ultimar las negociaciones comerciales con Corea antes del 29 de octubre, respondió que "aún no". Esa es precisamente la fecha programada para la reunión entre Lee y Trump.Bessent señaló que el marco general del acuerdo comercial está prácticamente definido, aunque todavía deben resolverse "varios detalles complejos". Sus palabras se enmarcan en la misma línea de lo expresado por mandatario surcoreano el pasado viernes 24. En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, Lee reconoció que Seúl y Washington aún no han logrado armonizar sus posturas respecto a la gestión de las inversiones, los sectores a los que se destinarían, el calendario previsto y el reparto de beneficios y pérdidas. En este sentido, admitió el estancamiento temporal de las conversaciones, pero recalcó que el diálogo continúa y que su prolongación "no debe interpretarse como un fracaso".Por su parte, Trump defendió la ampliación de la cooperación en la industria naval, mientras que el representante comercial, Jamieson Greer, destacó el papel estratégico de las empresas coreanas y las multimillonarias inversiones que planean realizar en EEUU, dentro del esfuerzo del país por reactivar y modernizar sus astilleros.La construcción naval es uno de los sectores que la Casa Blanca busca revitalizar. En ese contexto, ha accedido a reducir hasta el 15% los aranceles generales sobre las importaciones procedentes de Corea del Sur, una potencia mundial en la fabricación de buques, a cambio de una inversión de 150.000 millones de dólares en este ámbito. No obstante, las negociaciones sobre la gestión de dichos desembolsos y otros aspectos del acuerdo siguen abiertas, tres meses después de su inicio.