El PIB real de Corea creció un 1,2% en el tercer trimestre de 2025

El PIB real de Corea registró un crecimiento del 1,2% entre julio y septiembre de 2025 en comparación con el trimestre anterior, según los datos publicados por el Banco de Corea. La cifra supera ligeramente las previsiones iniciales de la institución, que había estimado un aumento del 1,1%.El repunte se debió principalmente al dinamismo del consumo privado, que mostró una recuperación tanto en bienes como en servicios, así como al incremento de las exportaciones y de la inversión en equipos y maquinaria, que avanzaron un 2,4% y un 1,5%, respectivamente. En el caso de las exportaciones, destacó el aumento de los envíos de semiconductores y automóviles a los mercados internacionales.El ingreso nacional real también experimentó un crecimiento del 0,7% respecto al trimestre anterior.