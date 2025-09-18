Putin recibe a la ministra de Exteriores norcoreana en el Kremlin

Photo : YONHAP News

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió el lunes 27 (hora local) en el Kremlin a la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui. El encuentro se celebró en el marco de la visita oficial de la jefa de la diplomacia de Pyongyang a Moscú, que ha despertado una notable atención internacional en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera su interés en reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un.Durante la reunión, Putin pidió a Choe que transmitiera a Kim su "más cordial saludo" y destacó el carácter "muy constructivo" de la conversación que ambos mantuvieron el pasado 3 de septiembre en Beijing. Por su parte, la ministra expresó su agradecimiento por la acogida y el tiempo concedido por el mandatario ruso.Aunque el Gobierno ruso no reveló detalles sobre los temas tratados, se estima que el diálogo pudo centrarse en la situación actual y las perspectivas de las relaciones entre Corea del Norte y EEUU, así como en los vínculos entre Moscú y Washington. La reunión se produce en un contexto marcado por los intentos de la Administración Trump de reactivar el contacto con Pyongyang, incluso mediante un posible encuentro inesperado con su dirigente.