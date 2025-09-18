Menú principal Ver contenido

Economía

La KEPCO participará en un proyecto de energía renovable en Arabia Saudí

Write: 2025-10-28 10:09:44Update: 2025-10-28 13:48:55

Photo : YONHAP News

Un consorcio internacional del que forma parte la Corporación Coreana de Energía Eléctrica (KEPCO) ha sido seleccionado como contratista en la licitación convocada por Arabia Saudí para la construcción y operación de una planta de energía eólica. La empresa saudí Nesma, especializada en el sector de las energías renovables, lidera el consorcio junto con la KEPCO.

El grupo empresarial será responsable del desarrollo de la central eólica de Dawadmi, situada en la región de Riad, que tendrá una capacidad de generación estimada de 1.500 megavatios. Este proyecto forma parte del Programa Nacional de Energía Renovable impulsado por el Gobierno saudí, cuyo objetivo es diversificar la matriz energética del país y aumentar la participación de las fuentes renovables en su sistema eléctrico.

En el marco de este plan, Arabia Saudí ha convocado cinco licitaciones destinadas al desarrollo de nuevos proyectos de energía solar y eólica.
