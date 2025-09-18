Seúl guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

El 29 de octubre se cumplirán tres años de la tragedia de Itaewon, el siniestro en el que 159 personas perdieron la vida durante una estampida masiva ocurrida en el barrio de Itaewon, en medio de las celebraciones de Halloween. Con motivo de este aniversario, el Ayuntamiento de Seúl ha anunciado que se emitirá una sirena para invitar a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.La sirena sonará en toda la ciudad a las 10:29 de la noche del miércoles 29, marcando el inicio de la ceremonia conmemorativa que se celebrará en la Plaza Gwanghwamun.Al acto asistirán, en representación del Gobierno y del ámbito político, el primer ministro, Kim Min Seok, y el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik. El Ministerio del Interior ha señalado que esta será la primera ocasión en la que un alto cargo del Ejecutivo participe en la ceremonia del aniversario y ha destacado que su presencia simboliza el compromiso del Ejecutivo con la promoción constante de la seguridad pública.