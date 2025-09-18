Lee Jae Myung podría reunirse con la nueva primera ministra japonesa en Gyeongju

Photo : YONHAP News

Los Gobiernos de Corea y de Japón mantienen consultas para coordinar una reunión entre el presidente Lee Jae Myung y la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el próximo jueves 30, según informó el diario 'Asahi Shimbun' el martes 28.El rotativo señaló que, si no surgen imprevistos de última hora, el encuentro se celebrará un día antes de la inauguración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la misma ciudad de Gyeongju, sede del evento.Takaichi se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón. Tras confirmarse su nombramiento el 21 de octubre, Lee publicó un mensaje en la red social Facebook en el que expresaba su deseo de recibirla en Gyeongju, con la esperanza de mantener un encuentro bilateral para abordar asuntos de interés común.Considerada una política ultraconservadora, Takaichi es conocida por sus visitas regulares al santuario Yasukuni, un gesto que ha generado fuertes críticas por parte de los países vecinos, al rendirse homenaje allí a criminales de guerra de clase A. Sin embargo, este año, poco antes de asumir el cargo, decidió no asistir al Festival de Otoño en dicho santuario, una decisión diplomática que podría haber tenido en cuenta las relaciones de Japón con Corea del Sur y China.