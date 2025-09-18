El presidente confía en que la cumbre del APEC refuerce los lazos entre Corea y la ASEAN

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung regresó de su visita oficial a Kuala Lumpur (Malasia), donde participó en la cumbre de la ASEAN y mantuvo, además, una reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del bloque regional.Ya de vuelta en Seúl, Lee publicó en sus redes sociales que en la capital malasia se llevaron a cabo debates importantes entre Corea y la ASEAN, y expresó su deseo de que el activo intercambio de opiniones continúe durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya inauguración está prevista en la ciudad surcoreana de Gyeongju en los próximos pocos días. El mandatario subrayó que espera que este proceso contribuya a consolidar las relaciones de beneficio mutuo entre ambas partes.Asimismo, Lee destacó la relevancia de la cumbre ASEAN+3, un mecanismo de diálogo que reúne a los países miembros de la ASEAN junto con Corea, China y Japón. Según explicó, en esta edición los participantes hicieron hincapié en la solidaridad y la colaboración, a las que calificaron como condiciones fundamentales para afrontar los desafíos globales actuales, además de destacar la importancia de la tolerancia y la sostenibilidad.Por último, el dirigente expresó su agradecimiento al Gobierno de Malasia y a todos los miembros de la ASEAN por la cálida acogida recibida durante su visita.