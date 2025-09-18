El gol de Son Heung Min es elegido como el mejor del año en la MLS

Photo : YONHAP News

El primer gol marcado por Son Heung Min con la camiseta de Los Angeles FC ha sido elegido como el gol del año de la Major League Soccer (MLS), la liga profesional de fútbol de Estados Unidos y Canadá.El futbolista coreano consiguió el tanto mediante un tiro libre en el minuto 6 de la primera parte del partido disputado el pasado 24 de agosto frente al FC Dallas. Fue su primer gol en la MLS, logrado apenas unas semanas después de su debut en la competición, a comienzos de agosto. Desde entonces, Son ha registrado nueve goles y tres asistencias en diez partidos.En la lista de candidatos figuraban 16 goles, entre ellos los del argentino Leo Messi, del Inter Miami, y Denis Bouanga, compañero de equipo de Son en Los Angeles FC.Desde la creación del premio al gol del año en 1996, es la primera vez que la distinción recae en un jugador asiático y en un futbolista del Los Angeles FC.