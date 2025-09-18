Finaliza la Reunión Concluyente de Altos Funcionarios del APEC

Photo : YONHAP News

La Reunión Concluyente de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) concluyó el martes 28. El encuentro tuvo como objetivo evaluar las actividades desarrolladas por el bloque regional a lo largo del año y elaborar las recomendaciones finales de cara a la cumbre de líderes, que comenzará el viernes 31.En esta ocasión, los participantes abordaron la cooperación internacional en el ámbito de la inteligencia artificial y las medidas a adoptar frente a los cambios en la estructura demográfica, dos de los temas centrales que también se debatirán durante la cumbre. Las conclusiones serán presentadas a la Conferencia Conjunta de Ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio del APEC, prevista entre el miércoles 29 y el jueves 30.Con vistas al encuentro de líderes, los participantes comenzarán a congregarse en la sede de la cumbre, la ciudad de Gyeongju, en Corea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar el miércoles, mientras que el presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, lo harán el jueves.Entre los jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos, el único que asistirá a la cumbre del APEC de este año será el presidente de Chile, Gabriel Boric.