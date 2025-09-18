Figuras destacadas del mundo empresarial se congregan en Gyeongju

Photo : YONHAP News

Personalidades distinguidas del ámbito empresarial se han dado cita en la ciudad de Gyeongju con motivo de la Cumbre de CEOs, un evento paralelo a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Corea, la Cumbre de CEOs se celebra este año bajo el lema "Puente, Negocios, Trascendencia", y cuenta con la participación de alrededor de 1.700 empresarios. Entre ellos figuran nombres destacados del mundo corporativo, como el fundador de Nvidia, Jensen Huang.Los principales temas de debate incluyen la integración económica regional, la transición digital, la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad, las finanzas, las inversiones y la bioindustria.Huang intervendrá como ponente en una sesión especial el viernes 31, jornada de clausura del encuentro, en la que presentará su visión sobre el presente y el futuro de la IA, la evolución de la robótica, el concepto de gemelos digitales y las tecnologías de conducción autónoma.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ofrecerá un discurso durante la Cumbre de CEOs.Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Corea, las reuniones del APEC 2025 generarán un impacto económico aproximado de 7,4 billones de wones y la creación de unos 22.000 puestos de trabajo.