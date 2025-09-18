La ASEAN destaca el papel del RCEP como contrapeso al proteccionismo comercial

Photo : YONHAP News

Los líderes de la ASEAN debatieron en la cumbre celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) el alcance potencial de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) como mecanismo para impulsar el libre flujo de bienes y servicios en la región.Durante las deliberaciones, los mandatarios analizaron hasta qué punto el acuerdo, que representa alrededor del 30% del PIB y de la población mundial, podría servir de contrapeso frente al creciente proteccionismo comercial que se observa a nivel global.La RCEP constituye un amplio pacto de libre comercio suscrito por 15 países: los diez miembros de la ASEAN, junto con Corea del Sur, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda. En el marco de la cumbre, los participantes evaluaron la posible adhesión de nuevas economías que han manifestado su interés en integrarse en el acuerdo, entre ellas Chile, Bangladesh, Sri Lanka y Hong Kong.En la sesión dedicada al RCEP, China defendió con firmeza la apertura económica. El primer ministro chino, Li Qiang, instó a los países participantes a salvaguardar el libre comercio y el multilateralismo, así como a fortalecer la integración económica regional, rechazando toda forma de proteccionismo.