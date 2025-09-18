El Gobierno sopesa elevar su previsión de crecimiento económico para 2025

Photo : YONHAP News

El Gobierno estudia la posibilidad de revisar al alza su previsión de crecimiento económico para 2025, que pasaría del 0,9% actual a una cifra superior al 1%.La evaluación de esta medida está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que considera que los resultados correspondientes al tercer trimestre del año ofrecen una perspectiva más favorable. Entre julio y septiembre, el PIB real del país aumentó un 1,2% respecto al trimestre anterior, lo que representa el mayor crecimiento intertrimestral desde el periodo enero-marzo de 2024.Según el Ejecutivo, este y otros indicadores reflejan que la economía nacional muestra claros signos de recuperación, mientras que los índices bursátiles continúan al alza. La Administración prevé que, si no surgen imprevistos y la tasa de crecimiento del cuarto trimestre se sitúa entre el -0,1% y el 0,4%, el crecimiento anual podría superar el 1% al cierre de 2025.