Miércoles despejado con temperaturas bajo cero al amanecer

El miércoles 29 se prevé una jornada mayormente despejada en todo el país, con excepción del área capitalina y la provincia de Gangwon, donde se registrarán intervalos nubosos.Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros descenderán por debajo de cero en numerosas zonas del centro del país, con máximas que no superarán los 9ºC. No obstante, el frío remitirá a lo largo del día y las temperaturas se situarán entre los 15ºC y los 20ºC por la tarde, valores más acordes con los habituales para esta época del año.La calidad del aire se mantendrá entre regular y buena en la mayor parte del territorio nacional.