Korean
Español

Economía

El KOSPI cierra con un leve retroceso

Write: 2025-10-28 15:59:28Update: 2025-10-28 16:02:31

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el martes 28 con un ligero descenso del 0,8% respecto a la jornada anterior, hasta situarse en 4.010,41 puntos.

Durante la sesión, el indicador llegó a caer hasta los 3.972,56 puntos, aunque logró recortar pérdidas y mantener el nivel de los 4.000 puntos al cierre.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó un 0,07% y concluyó en 903,30 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que se encareció en 6 wones respecto al lunes, hasta finalizar en 1.437,7 wones por dólar.
