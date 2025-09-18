Corea del Norte realiza una prueba de misiles de crucero estratégicos

Photo : YONHAP News

Corea del Norte llevó a cabo el martes 28 el lanzamiento de prueba de un misil de crucero estratégico mar-tierra en aguas del mar Amarillo.Según informó el miércoles 29 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), la prueba fue dirigida por la Administración de Misiles bajo la supervisión del vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, Pak Jong Chon.De acuerdo con el medio estatal, los misiles de crucero, mejorados para su lanzamiento desde buques de guerra, fueron disparados verticalmente y volaron durante más de 7.800 segundos siguiendo una trayectoria preestablecida sobre el mar Amarillo hasta alcanzar y destruir el objetivo designado.Pak afirmó que el país ha logrado "avances significativos" en la implementación práctica de sus fuerzas nucleares, en línea con el plan estratégico del partido.El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, no presenció el ensayo. El lanzamiento se produce en un contexto de creciente atención internacional, coincidiendo con las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado en varias ocasiones su deseo de reunirse con el dirigente norcoreano durante su visita a Corea del Sur con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).