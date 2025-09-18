Lee y Trump se reunirán por la tarde en Gyeongju en el marco de la cumbre del APEC

Photo : EPA / Yonhap

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantendrán el miércoles 29 un encuentro en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), casi dos meses después de su primera reunión en Washington.Lee llegó a Gyeongju el martes 28 en calidad de presidente rotatorio del APEC, mientras que Trump tiene previsto aterrizar la mañana del miércoles procedente de Japón, donde efectuó una visita oficial. Ambos dirigentes abordarán cuestiones como las negociaciones arancelarias y la modernización de la alianza bilateral.Entre los temas destacados figura la gestión de los 350.000 millones de dólares en inversiones coreanas en Estados Unidos y la distribución de beneficios, un asunto que mantiene bloqueado el diálogo comercial. No obstante, desde la Oficina Presidencial de Seúl se advierte que es poco probable que se alcance un acuerdo definitivo en esta ocasión, debido a las diferencias persistentes entre ambas partes.Antes de su cita con Trump, Lee ofrecerá un discurso inaugural durante la apertura de la Cumbre de CEOs del APEC. A lo largo de los días del foro, el mandatario coreano desarrollará una intensa agenda diplomática, con encuentros bilaterales con otros líderes asistentes, entre ellos la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de China, Xi Jinping.Trump, por su parte, se reunirá el jueves 30 con Xi en una cita que despierta gran expectación internacional por las posibles conversaciones sobre comercio entre las dos mayores economías del mundo.