Seúl, Washington y Tokio celebrarán una reunión trilateral de Exteriores durante el APEC

Photo : YONHAP News

Corea, Estados Unidos y Japón celebrarán una reunión trilateral de ministros de Exteriores en la ciudad de Gyeongju, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de reafirmar su compromiso de colaboración regional.Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, el ministro Cho Hyun mantendrá un encuentro el miércoles 29 con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con el titular de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.Aunque no está prevista una cumbre trilateral entre los líderes de los tres países, se espera que la reunión ministerial sirva para mantener el impulso de la cooperación trilateral, especialmente tras el reciente cambio de Gobierno en Japón.Además de abordar su estrategia conjunta frente a Corea del Norte, los tres cancilleres tienen previsto intercambiar opiniones sobre las relaciones con China, en vísperas de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Sur, programada para el jueves 30.