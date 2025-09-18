La reunión ministerial del APEC en Gyeongju revisa los preparativos antes de la cumbre de líderes

Photo : KBS News

La reunión conjunta de ministros de Exteriores y de Comercio (AMM) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju del miércoles 29 al jueves 30 con el objetivo de revisar los preparativos finales y los principales resultados antes de la cumbre de líderes.La sesión principal estará dividida en dos partes. La primera, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, abordará la cooperación digital como herramienta para afrontar los desafíos regionales y promover una prosperidad compartida. La segunda sesión, dirigida por el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, se centrará en el fortalecimiento de las cadenas de suministro y en el impulso al comercio mediante la aplicación de nuevas tecnologías.Los resultados de la reunión se anunciarán mañana por la tarde en una rueda de prensa conjunta ofrecida por Cho Hyun y Yeo Han Koo.Durante el encuentro, los ministros también buscarán adoptar una declaración conjunta de la AMM, que acompañará a la denominada Declaración de Gyeongju, el documento que reflejará los consensos alcanzados a nivel de mandatarios. Ambos textos se encuentran actualmente en proceso de negociación simultánea.