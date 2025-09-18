SK Hynix marca un récord histórico con un beneficio operativo de 11,4 billones de wones

Photo : YONHAP News

El fabricante coreano de semiconductores SK Hynix ha anunciado que su beneficio operativo provisional correspondiente al tercer trimestre de 2025 alcanzó los 11.383.400 millones de wones, lo que supone un aumento del 61,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es la primera vez en su historia que la compañía supera la barrera de los 10 billones de wones en beneficios trimestrales.Los ingresos se situaron en 24.448.900 millones de wones, un 39,1% más interanual, mientras que el beneficio neto se disparó hasta 12.597.500 millones de wones, lo que representa un incremento del 119% respecto al año pasado.Con estas cifras, SK Hynix vuelve a superar sus propios récords del trimestre anterior, cuando registró ventas de 22.232.000 millones de wones y beneficios operativos de 9.212.900 millones de wones.La empresa atribuyó este rendimiento histórico al aumento de los precios de las memorias DRAM y NAND, así como al crecimiento de la demanda de productos de alto rendimiento para servidores de inteligencia artificial.